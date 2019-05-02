شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: السنغال ونيجيريا والمغرب منافسين لمصر بقوة على حصد أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى طه إسماعيل نجم الأهلى السابق والخبير الكروى أن هناك العديد من المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى مصر خلال يونيو المقبل.

قال إسماعيل فى تصريحات لبرنامج وان تو الإذاعى، إن هناك منتخبات ستنافس مصر بقوة على لقب كان 2019 مثل السنغال ونيجيريا اللذين قدما مستويات قوية خلال مشاركتهما فى كأس العالم، مضيفا أن منتخب المغرب من أقوى الفرق المرشحة للقب رغم أنها تشارك كتصنيف ثانى بالبطولة، لاسيما وأن أسود الأطلسى لم يفز بالبطولة منذ التتويج بها عام 1976 فى إثيوبيا.

أضاف أن هناك منتخب تونس من المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على تحقيق اللقب القارى رفقة مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا.