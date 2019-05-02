شكرا لقرائتكم الحارس الإسباني كاسياس يتعرض إلى أزمة قلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو البرتغالي، إلى أزمة قلبية وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، يوم الأربعاء.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها أن نادي بورتو أكد الخبر لقناة برتغالية، بعدما تعرض اللاعب للأزمة خلال تدريب الفريق، يوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة: خضع كاسياس لعملية جراحية، ولكنه الآن في حالة مستقرة وتعافى في أحد مستشفيات بورتو، ومن المتوقع أن يتم استبعاده لبقية الموسم.

وانتقل الحارس الدولي السابق من ريال مدريد إلى بورتو في 2015، ومن المنتظر أن يحتفل بيوم ميلاده الـ 38 خلال مايو الجاري.