موعد مباراة الاهلي القادمة ضد النجوم .. شاهد جدول مباريات الأهلي 2019 في الدوري العام والكأس المصرية...

سنقدم لكم الآن جدول مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري وكاس مصر ودوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حسب ما اعلن اتحاد الكرة المصري والاتحاد الأفريقي لكرة القادم، سنتعرف على مباراة الأهلي القادمة، ويواصل الأهلي بصفقاته الجديدة ومدربه الجديد المنافسة على ثلاثة جبهات وثلاث بطولات، ويمني عشاق نادي القرن أن يحصل فريقهم على البطولات خلال هذا الموسم.

الأهلي ينافس كلاً من الزمالك وبيراميدز على لقب الدوري المصري لكرة القدم، ويحاول الأهلي الفوز بالدوري الـ 41 في تاريخه والرابعة على التوالي، بينما سيكون على الشياطين الحمر استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، خاصة بعد هسارة الفرق للقب أخر نسختين في المباراة الأخيرة في 2017 أمام الوداد المغربي، وفي 2018 أمام الترجي التونسي، يذكر أن أخر فوز للأهلي بالبطولة كان عام 2013.

موعد مباراة الاهلي القادمة

المباراة الموعد التوقيت “القاهرة الاهلي – الداخلية الأربعاء 20 فبراير 20:00 الجونة – الأهلي الأحد 24 فبراير 16:00 الأهلي – بيراميدز “كأس مصر” الخميس 28 فبراير 19:00 الاهلي – بتروجيت 4 مارس 19:00 فيتا كلوب – الاهلي 9 مارس 18:00 الاهلي – شباب الساورة 16 مارس 18:00 الاهلي – الزمالك 30 مارس 19:00 الأهلي – الانجاد 2 أبريل 19.30 صن دوانر – الأهلي

6 أبريل 15.00 الاهلي – مصر المقاصة 10 أبريل 19.00 الاهلي – صن دوانر 13 أبريل 18.00 الأهلي – بيراميدز 18 أبريل 19:00 الأهلي – المصري 22 أبريل 19:00 الاهلي – طلائع الجيش الاربعاء 1 مايو 20:15 النجوم – الاهلي 5 مايو 20:15

تلك هي مواعيد مباريات النادي التي تم تحديدها من اتحاد الكرة المصري، ويمكنك بالتاريخ معرفة مباراة الاهلي القادمة، وما يخص موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كاس مصر التي أقر موعدها اتحاد الكرة، إلي الآن لم يتأكد لعب المباراة خاصة أن الاجتماع الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي لمناقشة موعد المباراة سيحدد بشكل كبير هل ستلعب المباراة أم لا.

موعد مباراة الأهلي والنجوم

يلتقي الأهلي ضد ضد النجوم يوم الخامس من مايو القادم في الدوري المصري الساعة الثامنة والربع بتوقيت القاهرة.