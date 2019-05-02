كريستيانو يشجع ليفربول أمام برشلونة

ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي سيشجع فريق ليفربول الإنجليزي أمام برشلونة الاسباني .

و سيقابل البارسا نظيره ليفربول في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري ابطال أوروبا مساء الأربعاء في ملعب الكامب نو .

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و يريد كريستيانو رونالدو خروج برشلونة على يد ليفربول و عدم تأهل الفريق الكتالوني من الظفر بلقب التشامبيونزليج في نهاية المشوار .

و أوضحت الصحيفة أن رونالدو يخشى أن يعادله أسطورة البارسا ليونيل ميسي في حال الفوز بالنسخة الحالية من دوري ابطال أوروبا.

و كريستيانو لديه 5 ألقاب في دوري الأبطال ، وقد يتوج ميسي بأربعة ألقاب فقط و في حال تخطي ليفربول و الفوز بالنهائي سيكون اللقب الخامس لليو لذلك لا يريد رونالدو أن يملك ميسي هذه الفرصة لمعادلة رقمه .