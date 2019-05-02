«الدايت».. كاد أن يقتل لاعب كمال الأجسام شون تيرني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض لاعب كمال أجسام بريطاني، يدعى شون تيرني، لأزمة صحية مما استدعى إجرائه عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياته، وذلك بعد تعرض أمعائه للالتواء بسبب اتباعه نظام “دايت” عالي البروتين.

صحيفة “ميرور” الإنجليزية، ذكرت أن اللاعب تم نقله إلى المستشفى نتيجة لشعوره بألم حاد في بطنه، الأمر الذي جعله يتصل سريعًا بالإسعاف لتأتي وتنقله إلى المستشفى.

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الأطباء في بداية الأمر ظنوا أن تيرني يعاني من التهاب الزائدة الدودية، لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن أمعائه بدأت في الالتواء، الأمر الذي ينتج عنه انسداد في الأمعاء، ولذا اضطروا إلى إجراء عملية إنقاذ لحياته.

شون تيرني قال بعد إجراء الجراحة: لقد اضطروا إلى عمل جرح في بطني وإخراج كل شيء من أمعائي، وخياطته مرة أخرى باستخدام 43 غرزة، لكن الأطباء قالوا إنني محظوظ جدًا جدًا لعدم حاجتي إلى كيس فغر القولون، وهي عملية جراحية تشمل توصيل جزء من القولون بجدار البطن الأمامي، تاركا للمريض فتحة بالبطن تسمى فغرة.