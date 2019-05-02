إيكر كاسياس يتعرض لأزمة قلبية ويُنقل إلى المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الإسباني إيكر كاسياس، حترس مرمى فريق بورتو البرتغالي، لأزمة قلبية مفاجئة خلال تدريبات فريقه، ونقل إلى المستشفى حيث تم تشخيص حالته على أنها “احتشاء” في عضلة القلب، أو ما يعرف بـ”انسداد الشرايين المغذية لعضلة القلب”.

صحف برتغالية كانت قد ذكرت أن كاسياس تعرض لأزمة قلبية خلال تدريبات الفريق؛ مما استدعى نقله سريعاً للمستشفى للاطمئنان على سلامته، إلا أنها أكدت أنه لا يوجد أي خطر على حياة اللاعب، مشيرة إلى غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم على الأقل.

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نادي بورتو قال في بيان رسمي: إن كاسياس تعرض لاحتشاء بعضلة القلب خلال التمرين ليُنقل على إثره لمشفى “CUF” ببورتو لبدء معالجته فوراً، كما طمأن النادي الجماهير مؤكداً أن وضع الحارس مستقر حالياً.

يشار إلى أن كاسياس، حارس ريال مدريد السابق، يعد أكثر لاعب شارك في دوري أبطال أوروبا عبر تاريخ البطولة، حيث وصل مع بورتو لربع النهائي قبل أن يسقط أمام ليفربول ويغادر البطولة.

وغادر كاسياس ريال مدريد عام 2014 منتقلاً لبورتو ورغم مراهنة الكثيرين على قرب نهاية مسيرته، إلا أنه حافظ على مستواه المرتفع حتى هذا الموسم مما عزز من إمكانية استمراره مع الفريق.