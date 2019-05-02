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الحزن يسيطر على يورجن كلوب بسبب محمد صلاح

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

محمد صلاح

محمد صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنجليزي، عن حزنه الشديد على فرصة الدولي المصري محمد صلاح الضائعة بعد التأخر بثلاثية نظيفة أمام الإسباني في ذهاب نصف نهائي ، حيث قال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: «موسمنا يتعلق بالقرارات الدقيقة والأهداف في المرمى أو خارجه.. نتيجة 3-1 أفضل بالتأكيد من لا شيء، لكننا أظهرنا أنه بإمكاننا خلق الفرص وأن هؤلاء اللاعبين لن يستسلموا أبدًا».

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وأضاف المدير الفني للريدز خلال تصريحاته: "في الوقت الحالي نشعر بخيبة أمل وإحباط وسأحاول إقناع اللاعبين مرة أخرى بمدى أهمية هذه المباراة بالنسبة لنا من أجل تطورنا، لأنني أعتقد حقًا أنها كانت أفضل مباراة لعبناها في دوري أبطال أوروبا". وتابع كلوب: "لم أفكر كثيرًا في طريقة برشلونة لأننا حاولنا اللعب بأسلوبنا

وأضاف المدير الفني للريدز خلال تصريحاته: "في الوقت الحالي نشعر بخيبة أمل وإحباط وسأحاول إقناع اللاعبين مرة أخرى بمدى أهمية هذه المباراة بالنسبة لنا من أجل تطورنا، لأنني أعتقد حقًا أنها كانت أفضل مباراة لعبناها في دوري أبطال أوروبا".

وتابع كلوب: "لم أفكر كثيرًا في طريقة برشلونة لأننا حاولنا اللعب بأسلوبنا المعتاد ولم يفاجئني تشكيلهم.. ما أود أن أقوله إن فالفيردي مدرب برشلونة فعل كل شيء بشكل صحيح، وفعلت أشياء خاطئة، وهذه هي كرة القدم".

وحقق فريق برشلونة الإسبانى بقيادة مديره الفني إرنستو فالفيردي الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزى بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها كل من وسواريز، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم «2018- 2019»، والتى اقيمت على استاد كامب نو.

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