انت الان تتابع رئيس الزمالك يفتح باب الرحيل أمام جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

جروس

تحدث رئيس نادي الزمالك، عن موقف كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من تجديد تعاقده وحقيقة رفضه التجديد، حيث قال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية: «هفرح لو جروس رفض التجديد للزمالك لأنه بيعمل أشياء غريبة ومع ذلك أتحمله دون أي أزمات». وفتح رئيس الزمالك النار على الحكم محمود عاشور، الذي أدار مباراة الأهلي وطلائع الجيش مساء أمس الأربعاء، حيث دافع رئيس القلعة البيضاء عن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، بعد تعرضه أمس الأربعاء للطرد من قبل الحكم محمود عاشور في مباراة الأهلي.

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وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته: "محمود عاشور كان ناقص يطرد رئيس طلائع الجيش في المباراة، هو تقريباً عمل كل شيء لتسهيل المهمة على الأهلي". وكان الحساب الرسمي لقناة «beIN sports» الإخبارية، نشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن جروس، أخطر إدارة النادي رسميًا