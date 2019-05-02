انت الان تتابع رئيس الزمالك يفتح باب الرحيل أمام جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
جروس
تحدث رئيس نادي الزمالك، عن موقف كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من تجديد تعاقده وحقيقة رفضه التجديد، حيث قال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية: «هفرح لو جروس رفض التجديد للزمالك لأنه بيعمل أشياء غريبة ومع ذلك أتحمله دون أي أزمات». وفتح رئيس الزمالك النار على الحكم محمود عاشور، الذي أدار مباراة الأهلي وطلائع الجيش مساء أمس الأربعاء، حيث دافع رئيس القلعة البيضاء عن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، بعد تعرضه أمس الأربعاء للطرد من قبل الحكم محمود عاشور في مباراة الأهلي.
وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته: "محمود عاشور كان ناقص يطرد رئيس طلائع الجيش في المباراة، هو تقريباً عمل كل شيء لتسهيل المهمة على الأهلي". وكان الحساب الرسمي لقناة «beIN sports» الإخبارية، نشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن جروس، أخطر إدارة النادي رسميًا
وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال تصريحاته: "محمود عاشور كان ناقص يطرد رئيس طلائع الجيش في المباراة، هو تقريباً عمل كل شيء لتسهيل المهمة على الأهلي".
وكان الحساب الرسمي لقناة «beIN sports» الإخبارية، نشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن جروس، أخطر إدارة النادي رسميًا بعدم رغبته في تجديد عقده مع الفريق، حيث كتب: «مدرب الزمالك السويسري كريستيان جروس يبلغ مجلس الإدارة رسميًا بعدم تجديد عقده مع النادي»، وكانت إدارة نادي الزمالك قد تعاقدت مع المدير الفني السويسري جروس في شهر يوليو الماضي بعقد تم الإعلان فيما بعد أنه لمدة موسم واحد.
وقاد جروس الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية والتي فاز فيها الأبيض بمباراة الذهاب بهدف دون رد على النجم الساحلي، على أن تقام مباراة العودة يوم الأحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك يفتح باب الرحيل أمام جروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.