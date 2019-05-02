انت الان تتابع كيف أعد الأهلي وجهازه لمواجهة متذيل الدوري؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

مران الأهلي Advertisements

قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي أغلق تمامًا الحديث عن مباراة طلائع الجيش، التي أقيمت أمس، وحسمها الفريق الأحمر بنتيجة 2-1 لصالحه، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الممتاز، وأضاف يوسف، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: «تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي ينصب على مباراة النجوم المقرر لها الأحد المقبل، ونبدأ اليوم الإعداد لها؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود منها بحصد النقاط الثلاث.

وأوضح أن الجهاز الفني بالأهلي يبدأ دراسة فريق النجوم؛ من أجل رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه، بدافع الاستعداد بشكل جيد لتلك المباراة المهمة والتي نسعى خلالها لمواصلة الانتصارات؛ من أجل السير خطوة تلو الأخرى في مشوار الحفاظ على اللقب المحلي، مشيرًا إلى أن الأهلي يحترم فريق النجوم وجهازه الفني ويدرك جيدا