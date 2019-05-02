انت الان تتابع الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة الاتحاد والتعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
اتحاد جدة
يلتقي مساء اليوم الخميس، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، فريقي التعاون والاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بالمملكة العربية السعودية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، حيث يعود فريق التعاون للنهائي بعد غياب دام 30 عامًا عن أول حضور له، ولكن هذه المرة دون هزيمة في الأدوار السابقة من المسابقة، بل وأسقط الهلال في نصف النهائي بخماسية على أرضه وبين جماهيره ولم يحقق التعاون لقب البطولة من قبل.
في حين حقق اتحاد جدة لقب كأس خادم الحرمين 9 مرات، وصعد اتحاد جدة إلى المباراة النهائية بعد التغلب على فريق النصر في نصف النهائي بنتيجة 4-2. ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019 برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد
في حين حقق اتحاد جدة لقب كأس خادم الحرمين 9 مرات، وصعد اتحاد جدة إلى المباراة النهائية بعد التغلب على فريق النصر في نصف النهائي بنتيجة 4-2.
ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019 برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 52 نقطة.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون:
KSA Sports 1 HD
KSA Sports 2 HD
KSA SPORT +1
KSA Sports HD+2
Dawri Plus 1 HD
Dawri Plus 2 HD
أبوظبي الرياضية HD 1
المعلقين : فهد العتيبي + فارس عوض + عبدالله الحربي + سمير المعيرفي (KSA SPORTS) - عيسى الحربين + جعفر الصليح (DAWRE PLUS) – علي سعيد الكعبي + عامر عبدالله (AD SPORTS).
كانت هذه تفاصيل خبر الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة الاتحاد والتعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.