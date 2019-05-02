الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة الاتحاد والتعاون

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تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

اتحاد جدة

يلتقي مساء اليوم الخميس، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، فريقي التعاون والاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بالمملكة العربية السعودية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، حيث يعود فريق التعاون للنهائي بعد غياب دام 30 عامًا عن أول حضور له، ولكن هذه المرة دون هزيمة في الأدوار السابقة من المسابقة، بل وأسقط الهلال في نصف النهائي بخماسية على أرضه وبين جماهيره ولم يحقق التعاون لقب البطولة من قبل.

في حين حقق اتحاد جدة لقب كأس خادم الحرمين 9 مرات، وصعد اتحاد جدة إلى المباراة النهائية بعد التغلب على فريق النصر في نصف النهائي بنتيجة 4-2. ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019 برصيد 31 نقطة، بينما يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد

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