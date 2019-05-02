الأهلي يكشف حالة جيرالدو بعد فقدانه للذاكرة

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٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
جيرالدو
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، على الاطمئنان على حالة الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، الذي تعرض للإصابة في رأسه، أدت إلى إغماء وفقدان مؤقت في الذاكرة، أمس في نهاية الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش التي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، وقال الجهاز الفني، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الخميس، إن حالة اللاعب لا تستدعي إجراءه أي أشعة على المخ بعد تعرضه أمس لكدمة قوية أصابته بدوار قوي؛ مما دفع الجهاز الطبي للمطالبة باستبداله بين شوطي المباراة.
وأوضح الجهاز الفني بالأهلي أن حالة الأنجولي مطمئنة للغاية، وأنه سيتم إخضاعه لفحص طبي اليوم؛ للتأكد من تعافيه تماما من أية آلام في الرأس. من جانيه، ينتظم حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية، وكان اللاعب قد قام بتنفيذ برنامج
من جانيه، ينتظم حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية، وكان اللاعب قد قام بتنفيذ برنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية؛ للتعافي من الإصابة، حيث اطمأن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي على حالة اللاعب بعد تنفيذه خلال الأيام الماضية تدريبات خفيفة بالكرة، في إطار البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.
ويبدأ الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة النجوم المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد بتروسبورت في الثامنة والربع مساء.
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