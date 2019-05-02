انت الان تتابع الأهلي يكشف حالة جيرالدو بعد فقدانه للذاكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

جيرالدو

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، على الاطمئنان على حالة الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، الذي تعرض للإصابة في رأسه، أدت إلى إغماء وفقدان مؤقت في الذاكرة، أمس في نهاية الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش التي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، وقال الجهاز الفني، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الخميس، إن حالة اللاعب لا تستدعي إجراءه أي أشعة على المخ بعد تعرضه أمس لكدمة قوية أصابته بدوار قوي؛ مما دفع الجهاز الطبي للمطالبة باستبداله بين شوطي المباراة.

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وأوضح الجهاز الفني بالأهلي أن حالة الأنجولي مطمئنة للغاية، وأنه سيتم إخضاعه لفحص طبي اليوم؛ للتأكد من تعافيه تماما من أية آلام في الرأس. من جانيه، ينتظم حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية، وكان اللاعب قد قام بتنفيذ برنامج