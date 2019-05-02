انت الان تتابع فان دايك يتمسك بالأمل في مباراة العودة مع برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
فيرجيل فان ديك وليونيل ميسي
يعتقد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، أن فريقه بإمكانه التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة، حيث قال في تصريحات نقلها لموقع ليفربول الرسمي: "لقد شعرنا بخيبة أمل بسبب النتيجة، والتي لم تعبر عن سير اللقاء، وأرى أننا لعبنا بشكل جيد، وخلقنا فرصًا كبيرة.. كان من الطبيعي أن نسجل هدفًا واحدًا على أقل تقدير، لكنها كرة القدم.. فقد كان بإمكانهم تسجيل الهدف الرابع، ولدينا مهمة كبيرة يجب القيام بها في أنفيلد.. أظهرنا طوال الموسم أننا لا نستسلم أبدًا، لذلك علينا أن نصدق فقط أننا نستطيع.. نحتاج إلى تكاتف الجميع معنا، وسنرى كيف تسير الأمور".
وتابع أفضل مدافع في إنجلترا: "أظهرنا في بعض الأحيان أننا يمكننا خلق فرص جيدة ضدهم وجعل الأمور صعبة عليهم، ولديهم (برشلونة) الأفضلية في وجود ميسي، لكننا سنحاول القيام بكل ما هو ممكن". وأكرم برشلونة ضيفه ليفربول، وفاز عليه بنتيجة (3-0)، مساء أمس الأربعاء، في اللقاء الذي جمعهما بمعقل البلوجرانا كامب نو،
وأكرم برشلونة ضيفه ليفربول، وفاز عليه بنتيجة (3-0)، مساء أمس الأربعاء، في اللقاء الذي جمعهما بمعقل البلوجرانا كامب نو، ضمن جولة الذهاب للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وسجل الهدف الأول لبرشلونة لويس سواريز في الدقيقة (26)، ثم سجل القائد ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين (75 و82)، وبهذا الانتصار وضع البلوجرانا قدما في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية، قبل موقعة الإياب المقررة الثلاثاء المقبل في معقل ليفربول أنفيلد.
وسجل ليونيل ميسي 8 أهداف لبرشلونة من ركلات حرة في مختلف المسابقات، لأول مرة في مسيرته.
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