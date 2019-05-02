شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني للأهلي: حالة «جيرالدو» مطمئنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي أن حالة الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، الذي تعرض للإصابة في رأسه أمس في نهاية الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش التي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد مطمئنة.
وقال الجهاز الفني إن حالة اللاعب لا تستدعي إجراؤه أي أشعة على المخ بعد تعرضه أمس لكدمة قوية أصابته بدوار قوي؛ مما دفع الجهاز الطبي للمطالبة باستبداله بين شوطي المباراة.
وأوضح الجهاز الفني أن حالة الأنجولي مطمئنة للغاية، وأنه سيتم إخضاعه لفحص طبي اليوم؛ للتأكد من تعافيه تماما من أي آلام في الرأس.
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