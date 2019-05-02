شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ»: عودة «سليمان» مكسب للنادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هناك حالة من الارتياح لدى الجهاز الفني بعد عودة وليد سليمان الذي شارك في جزء من مباراة طلائع الجيش، أمس، عقب تعافيه من الإصابة في ركبته، مؤكدًا أن عودة اللاعب مكسب كبير، وتعد إضافة قوية لمجموعة اللاعبين المميزين الذين نثق في قدراتهم بشدة لتحقيق أهدافنا هذا الموسم.

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على طلائع الجيش أمس 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز.