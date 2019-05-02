شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يجتمع مع جهازه المعاون قبل مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مهمة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس؛ من أجل الترتيب لمواجهة النجوم القادمة.

ويتطلع لاسارتي خلال جلسته مع جهازه المعاون لمناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة النجوم القادمة، بجانب الحديث عن أبرز سلبيات وإيجابيات مباراة طلائع الجيش التي حسمها الفريق لصالحه أمس 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية.