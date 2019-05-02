كارتيرون يفرض شروطه من أجل التجديد للرجاء

وافق الفرنسي باتريس كارتيرون على البقاء على رأس العارضة الفنية لنادي الرجاء البيضاوي لموسمين مقبلين.

جاء ذلك خلال اجتماع ضمه مع مسؤولي النادي واستمر لساعات، وخلاله تم التوافق على خارطة طريق الفريق للموسم المقبل، والإصغاء لمطالب المدرب الذي اشترط تعاقدات قوية وعدم التفريط في أهم ركائز النادي من أجل الاستمرار في منصبه.

ونقلت مصادر ل أن كارتيرون أكد لرئيس الرجاء جواد الزيات أنه لن يدير ظهره للنادي، رغم أن عقده ينتهي بعد شهرين من الآن، وأوضح أنه يرغب في تلبية مطالبه لتشكيل مجموعة قادرة على التنافس الموسم المقبل في دوري أبطال أفريقيا، والظفر بدرع الدوري الغائب عن النادي لـ6 مواسم.

وخلال نفس الاجتماع وعد الزيات كارتيرون بالاستجابة لمطالبه، ومنها بداية التفاوض مع 3 لاعبين من بينهم أجنبيان اقترب الفريق من ضمهما، على أن يكون التوقيع النهائي للعقد الجديد بعد أسبوعين من الآن.