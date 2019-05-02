هداف الدوري المصري على أعتاب بيراميدز برقم خيالي

حسم بيراميدز اتفاقه مع المقاولون العرب، للحصول على خدمات أحمد علي، مهاجم الذئاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

,أن إدارة بيراميدز رصدت 50 مليون جنيه، للتعاقد مع اللاعب، من أجل تدعيم مركز رأس الحربة، في الموسم الجديد، خاصةً في ظل المستوى المميز الذي يقدمه أحمد علي.

وتوجد موافقة من جانب إدارة المقاولون العرب، على فكرة بيع اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، في ظل المقابل المادي الكبير المعروض من جهة بيراميدز.

ويقدم أحمد علي موسمًا استثنائيًا مع ذئاب الجبل، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 هدفا، كما تمكن من صناعة 11 هدفا.

يذكر أن هناك ضغوط إعلامية على الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، من أجل ضم مهاجم المقاولون العرب لصفوف الفراعنة، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.