ياسين ابراهيمي يقترب بقوة من ميلان

اقترب الدولي الجزائري، ونجم بورتو البرتغالي، ياسين براهيمي، من الانضمام إلى ميلان، الذي يعتبر أكثر الأندية إصرارا على خدمات اللاعب، وفقًا لتقرير صحفي إيطالي.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو"، فإن براهيمي مرشح بقوة للعب في صفوف الروسونيري، خاصةً أنه اقترب من نهاية عقده مع بورتو، ويفكر بجدية في خوض تجربة جديدة، ومغادرة الدوري البرتغالي.

ووفقًا لذات المصدر، فإن النادي الإيطالي قد يحسم صفقة براهيمي، براتب يبلغ مليوني يورو سنويًا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأضاف الموقع أن كشافي ميلان سينتقلون للبرتغال، من أجل متابعة اللاعب في اللقاءات المقبلة لبورتو، قبل نهاية الموسم الكروي.

ويعتبر براهيمي من أبرز لاعبي المنتخب الجزائري، حيث يعتمد عليه بشكل كبير المدير الفني، جمال بلماضي.

وبلغ نجم "الخضر" مع بورتو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، قبل أن يودع المسابقة على يد ليفربول.