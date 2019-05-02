مودريتش وتوتي ودروجبا ضيوف دورة الروضان الرمضانية

أكد عبد الله الروضان رئيس اللجنة المنظمة لدورة المرحوم عبد الله مشاري الروضان الرمضانية، أن أفضل لاعب في العالم الكرواتي لوكا مودريتش وأسطورة روما فرانشيسكو توتي ونجم تشيلسي الأسبق ديديه دروجبا، ونجم الكرة الليبية طارق التائب، وعدد آخر من كبار اللاعبين، سيتواجدون في النسخة 40 من البطولة، التي تنطلق في أول أيام رمضان.

وقال الروضان في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، إن النسخة ال40 تحظى برعاية أمير البلاد، وسيتم على هامش المباريات تكريم 3 أجيال مختلفة ارتبطت بالدورة، سواء إعلاميين أو منظمين أو جماهير.

وأوضح أم اللجنة أعدت مفاجآت وبرامج مميزة للجماهير ستشمل توزيع ما يقارب من 400 جائزة في هذه النسخة، تزامنا مع 40 عاما على انطلاقة الدورة التي تحمل اسم شخصية وطنية قدمت الكثير للكويت، مثمنا رعاية الأمير الشيخ صباح الأحمد للبطولة للعام الثامن على التوالي، والتي أسهمت بجعلها واحدة من أكبر الدورات الرمضانية في الدول العربية.

ولفت إلى أن الدورة ستشهد مشاركة 36 فريقا منها 12 فريقا عربيا، من بينهم أبطال دوريات السعودية وليبيا والأردن والبحرين في كرة الصالات، بالإضافة لنخبة من نجوم كرة الصالات، لافتا الى أن الدورة ستشهد كما هو المعتاد إقامة بطولة خاصة للبراعم بمشاركة 80 فريقا.

بدوره قال وليد الخشتي الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في "زين الكويت" إن الشركة تفخر بأن تكون راعية رئيسية للنسخة 40 للدورة، في مشاركة خامسة على التوالي.