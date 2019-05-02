حارس يوفنتوس يشد من أزر رامزي

تأكد غياب الويلزي اَرون رامزي، لاعب وسط آرسنال، عن بقية مباريات الموسم، بعدما تعرض لإصابة في العضلات الخلفية للفخذ.

ومن المقرر أن ينتهي عقد رامزي في شهر يونيو/ حزيران المقبل، فيما سينضم إلى يوفنتوس بعقد يمتد لـ4 أعوام مقبلة، بعدما توصل لاتفاق مع البيانكونيري في فبراير/ شباط الماضي.

وحرص البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس، على دعم زميله السابق، بكلمات حماسية تمهيدًا لبداية تحد جديد في صفوف السيدة العجوز.

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وكتب تشيزني رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "لقد كنت أسطورة لنادي آرسنال، أتمنى لك الشفاء العاجل، والاستعداد لبداية التحدي الجديد، الكثير من اللحظات الرائعة أمامك".

وكان رامزي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الجانرز أمام نابولي، في إياب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.