مارادونا: سأخوض مواجهة حياة أو موت

قال النجم التاريخي لمنتخب الأرجنتين، دييجو أرماندو مارادونا، مدرب دورادوس دي سينالوا، إن مواجهة أتلتيكو سان لويس، في نهائي دور الترقي، بدوري الدرجة الثانية في المكسيك "كلاوسورا 2019"، مسألة حياة أو موت.

وصرح مارادونا، في مؤتمر صحفي "ينبغي أن نعمل على تعزيز الجانب النفسي للاعبين، بغض النظر عن المشجعين والملعب والخصم".

وتابع "ينبغي أن يدرك الشباب أن هذه المواجهة مسألة حياة أو موت" بالنسبة لدورادوس.

وكان الفريقان قد خاضا نهائي "أبرتورا 2018"، عندما كان الفوز حليف سان لويس، وهي مواجهة سوف تتكرر من جديد في نهائي "كلاوسورا 2019".

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وإذا فاز أتلتيكو في هذا النهائي، سيتأهل بشكل مباشر إلى دوري الدرجة الأولى بالمكسيك.

لكن حال فاز دورادوس، سيتوجب إقامة مباراتين أخرتين بين الفريقين، من أجل تحديد بطل الترقي.

وتقام مباراة ذهاب نهائي دور الترقي، بين دورادوس وسان لويس، اليوم الخميس، على أن ينظم لقاء الإياب الأحد المقبل.