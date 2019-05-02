الفيفا مستعد لمناقشة الاستبدال المؤقت

أبلغ ميشيل دهوج، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، صحيفة تايمز، بأن الفيفا مستعد لمناقشة استبدال اللاعبين بشكل مؤقت، عند وقوع إصابات خطيرة في الرأس خلال المباريات.

وحاول يان فيرتونخن، مدافع توتنهام هوتسبير، مواصلة اللعب عقب تصادم بالرأس خلال مواجهة أياكس أمستردام، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، ما دعا مؤسسة هيدواي الخيرية، التي تساعد الأشخاص بعد تعرضهم لإصابات في الدماغ، للمطالبة بتغيير اللوائح.

ونقلت صحيفة تايمز عن دهوج، قوله "هناك إمكانية لتوفير استبدال للاعب الذي يعاني من ارتجاج، وهذا أمر يستحق المناقشة".

وتابع "لكن إذا خرج لاعب لمدة عشر دقائق، ثم دخل الملعب دون إحماء جيد، فإنه من المرجح أن يتعرض لإصابات عضلية.. وهناك مشاكل تتعلق أيضا بهذا الأمر".

كما دعت مؤسسة هيدواي الى تدخل "أطباء مستقلين من أصحاب الخبرة في حالات ارتجاج المخ"، لاتخاذ القرار النهائي بشأن قدرة اللاعب على مواصلة اللعب.

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لكن دهوج يعتقد أنه سيكون من الصعب على الأطباء المستقلين تقييم اللاعبين.

وقال دهوج "نصيحة الفيفا والاتحاد الأوروبي واضحة، في كل مناسبة وقبل أي بطولة، نبلغ الأطباء بأنه يجب اتباع الإجراءات الضرورية".

وأضاف "يجب أن يتولى الأطباء مسؤولية لاعبيهم، هم يعرفون اللاعبين، وهم في موقف أفضل للتقييم إذا كانت هناك معاناة من ارتجاج، أو إذا كان اللاعب في خطر".

وأعلن توتنهام أن لاعبه خضع لمزيد من الفحوص، أمس الأربعاء، وأظهرت أنه يستطيع مواصلة اللعب، في الأيام القليلة المقبلة.