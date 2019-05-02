أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

ميسي لا يصدق

بهدف لا يصدق من ليونيل ميسي، رفع برشلونة غلة أهدافه في ليفربول من هدفين إلى ثلاثية نظيفة، ليقترب من نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميسي سجل هدفاً لا يصدق من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء بتسديدة صاروخية بيمناه ذهبت إلى المقص الأيمن للحارس البرازيلي أليسون.

رونالدو يشتري أغلى سيارات العالم

قام البرتغالي كريسيتانو رونالدو بشراء أغلى سياراة في العالم، من طراز بوجاتي، بقيمة 9.5 مليون جنيه إسترليني.

السيارة التي قام رونالدو بشرائها هي بوجاتي لا فوتير نوير، بمحرك سعته 8000 سي سي، تصل سرعتها إلى 260 ميل في الساعة.

ذا صن

ميسي يكسر قلوب ليفربول

بهدفيه في شباك ليفربول، كسر ليونيل ميسي قلوب "الريدز" وقاد برشلونة للفوز بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميسي وضع بصمة لا تنسى في التاريخ، في الهدف الثالث الذي سجله من على بعد 35 ياردة من المرمى، من ركلة حرة مباشرة.

ديلي ستار

جوارديولا شاهد هزيمة ليفربول في كامب نو

شاهد المدرب الكتالوني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مباراة برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من الملعب، ليشاهد خسارة منافسه على لقب الدوري الإنجليزي.

جوارديولا يستعد لحسم الدوري الإنجليزي في حالة فوزه في أخر مباراتين في الموسم أمام ليستر سيتي في ملعب الاتحاد، وبرايتون خارج ملعب السيتي.

الصحافة الإسبانية

سبورت

معبد ميسي

حسم ليونيل ميسي لناديه برشلونة فوزًا كبيرًا أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تعثر الفريق في بعض أوقات المباراة، وإمتلاك الضيوف الكرة.

ويعتبر الفوز بنتيجة 3-0 نتيجة رائعة بالنسبة لبرشلونة مع الوضع في الاعتبار أن فريق فالفيردي عانى كثيرًا دفاعيًا أمام الخصم، لكنه استطاع أن يحسم الفوز باستغلال الفرص القليلة التي سنحت للفريق.

موندو ديبورتيفو

سواريز يكسر صيامه

كسر لويس سواريز صيامه عن التهديف في دوري أبطال أوروبا بعد أكثر من عام من أخر هدف سجله في البطولة 4 إبريل من العام الماضي خلال الفوز على روما بنتيجة 4-1 في كامب نو.

وشارك سواريز بعد تلك المباراة في 9 لقاءات لكنه لم يسجل أي هدف، قبل أن يعرف الطريق نحو المرمى على حساب فريقه السابق.

آس

ميسي ينفذ وعده

نفذ ليونيل ميسي وعده لجماهير برشلونة الذي قطعه على نفسه في بداية الموسم بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تكفل بوضح قدمًا للفريق في نهائي البطولة بالفوز 3-0 على ليفربول في ذهاب نصف نهائي البطولة.

وأحرز ميسي الهدف الثاني من متابعة، قبل أن يصطاد حارس المرمى صاحب الـ60 مليون يورو في الهدف الثالث للمباراة الذي أتى من كرة ثابتة أبدع في تنفيذها.

الصحافة الإيطالية

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توتو ميركاتو

عرض يوفنتوس لإيكاردي

أشار تقرير بالموقع، أن نادي يوفنتوس الإيطالي قدم عرضا للتعاقد اورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يستهدف استغلال توتر العلاقة بين اللاعب وانتر.

يوفنتوس عرض على إيكاردي عقدًا يمتد لـ5 سنوات، براتب يبلغ 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين كمكافآت.

كالتشيو ميركاتو

إنتر ينافس الريال على نجم أياكس

يستهدف نادي إنتر ميلان الإيطالي، التعاقد مع نيكولاس تاليافيكو، الظهير الأيسر لأياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

انتر ميلان يضع تاليافيكو هدفا له في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يلاقي منافسة شرسة مع ريال مدريد الإسباني الذي يستهدف ضم اللاعب أيضا.

يوفنتوس يستهدف معسكر الأعداء

يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي، التعاقد مع مدافع نابولي الإيطالي السنغالي كاليدو كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن صفقة كاليدو كوليبالي لن تكون سهلة على الإطلاق، بسبب العلاقة المتوترة بين يوفنتوس ونابولي.

الصحافة الألمانية

بيلد

حكيمي يعود لمدريد

أصدر المغربي أشرف حكيمي لاعب دورتموند المعار من ريال مدريد، بيانا، يؤكد فيه أن العودة للفريق الملكي بمثابة الحلم، متمنيا أن يعود لمدريد في أقرب وقت ممكن.

وتنتهي إعارة حكيمي (20 عاما) في 30 يونيو 2020، حيث يغيب عن صفوف الفريق لإصابته بكسر في قدمه، ليغيب عن بقية الموسم.

كيكر

فافر باقي مع دورتموند

لا يرى مسؤولي بروسيا دورتموند الألماني، سببا للإطاحة بلوسيان فافر المدير الفني للفريق، بعد الأداء الذي قدمه الفريق تحت قيادته هذا الموسم.

وذكرت "كيكر" أن أيا كان ترتيب الفريق بعد نهاية المسابقة يوم 18 مايو، فسيبقى فافر.

ويحتل دورتموند المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

الصحافة الفرنسية

فرانس فوتبول

فالكاو يُنقذ موناكو

أنقذ رادميل فالكاو فريقه موناكو، من السقوط أمام رين، في الدوري الفرنسي، بإحرازه هدفين بعد بداية كارثية للفريق، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكلا منهما في الأسبوع الـ34.

ويحتل موناكو المركز الـ16 بمسابقة الدوري برصيد 33 نقطة، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، ومتقدما بـ4 نقاط عن كان صاحب المركز الـ18 وهو أول المراكز الهابطة.

ليكيب

انتهاء موسم سيلفا

انتهى موسم تياجو سيلفا مدافع وقائد باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الإصابة التي تعرض لها في غضروف الركبة بالمباراة التي خسرها فريقه أمام ليل بخماسية مقابل هدف وحيد بالدوري الفرنسي.

وسيخضع اللاعب البرازيلي صاحب الـ34 عاما، لعملية منظار في الركبة إثر إصابته بقطع في غضروف الركبة اليمنى، ليغيب مدة تصل ما بين 4 إلى 6 أسابيع.