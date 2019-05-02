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أزمة وقود تبعد باكايوكو عن تدريب ميلان

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كشف فيدريكو باستوريلو، وكيل أعمال الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب وسط ميلان، عن سبب تأخر موكله عن حضور تدريبات الروسونيري، يوم أمس الأربعاء.

ويستعد ميلان لمواجهة نظيره بولونيا، الإثنين المقبل، بمنافسات الأسبوع 35 من .

وكان باكايوكو قد تأخر عن حضور تدريبات الفريق لمدة ساعة تقريبًا، ووصل قبل نهاية الحصة التدريبية بحوالي 10 دقائق فقط، وهو ما أثار غضب جينارو جاتوزو، مدرب الروسونيري، والذي قرر دخول الفريق معسكر مغلق حتى مواجهة بولونيا المقبلة.

وقال وكيل باكايوكو، إن مشاكل سيارة اللاعب هي السبب وراء تأخره، حيث لم يكن لديه البنزين الكافي في السيارة للوصول إلى مقر التدريبات، ما أدى إلى تعطل اللاعب على الطريق.

ويحتل ميلان المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لمنافسات في الموسم المقبل.

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