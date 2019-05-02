شكرا لقرائتكم هانى سعيد يبلغ المقاصة برغبته فى الاستمرار بالملاعب حتى الأربعين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ هانى سعيد قائد المقاصة مسئولى ناديه برغبته فى الاستمرار فى الملاعب وتجديد عقده لمدة موسم آخر مع النادى الفيومى.

ويرفض هانى سعيد صاحب الـ39 عاماً الاعتزال بنهاية الموسم الجارى مفضلا الاستمرار فى الملاعب لموسم آخر حتى بلوغه الـ40 من عمره.

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مصدر بالمقاصة أكد أن سعيد يرغب فى الاستمرار بالملاعب لموسم آخر والإدارة لا تمانع ذلك خاصة أنه من اللاعبين أصحاب الخلق العالى وله دور قيادى مهم مع الفريق الفيومى.

جدير بالذكر أن هانى سعيد من مواليد 22 أبريل عام 1980.