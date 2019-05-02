شكرا لقرائتكم نيجيريا تواجه منافس مصر وديا استعدادا لـ كان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد النيجيرى لكرة القدم أن منتخب النسور سيخوض مباراة ودية أمام زيمبابوى ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

ويواجه منتخب نيجيريا نظيره المنتخب الزيمبابوى الذى يلعب فى المجموعة الأولى مع منتخب مصر، فى الثامن فى الثامن من يونيو المقبل بملعب "ستيفن كيشى".

ومن المقرر أن يخوض منتخب نيجيريا مباراة ودية واحدة فى مصر على هامش المعسكر ستكون أمام السنغال باستاد أفريكانو بالإسماعيلية يوم 16 يونيو المقبل حسبما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد النيجيري لكرة القدم.

ووقع المنتخب النيجيرى فى المجموعة الثانية إلى جانب مدغشقر وغينيا وبوروندي، وستجرى مباريات تلك المجموعة على استاد الإسكندرية.

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