شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى يقرب بامبو من التجديد للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح صبرى المنياوى مدير الكرة فى النادى الإسماعيلى، فى تقريب وجهات النظر بين الإسماعيلى وكريم بامبو، الذى ينتهى بنهاية الموسم.

وكان الإسماعيلى قد قرر إنهاء تجميد اللاعب، الذى اتخذه مجلس الإدارة وعودته للمشاركة مع الفريق.

واقترب بامبو من التجديد للإسماعيلى لعدم امتلاكه عرضا احترافا حتى الآن بجانب عدم وضوح الرؤية فى مفاوضاته مع الأهلى، الذى أغلق ملف الصفقات الصيفية لحين حسم بطولة الدورى، الأمر الذى دفع بامبو للتفكير فى عرض الإسماعيلى مجدداً، خوفاً من الانتظار لنهاية الموسم بدون جدوى.

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جدير بالذكر أن كريم بامبو انضم للإسماعيلى فى يناير 2016 فى صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن الأهلى عقب تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال مشاركته مع المارد الأحمر أمام مصر المقاصة ليقرر بعدها مسئولو النادى الاستغناء عنه ورفع اسمه من قائمة الفريق.