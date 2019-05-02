رجب بكار يدخل دائرة اهتمام خافيير أجيري...

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جدة - عمرو شويل يدخل رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، دائرة الاهتمام لدة الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لضمه لقائمة الفراعنة في أمم افريقيا 2019 التي ستقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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وأبدى أجيرى إعجابه بمستوى بكار مؤخرا مع بيراميدز، مؤكداً أنه قد ينضم لقائمة المنتخب في أمم افريقيا حال استمراره بنفس مستواه.

يذكر أن منتخب مصر فى المجموعة الأولى مع زيمبابوى والكونغو وأوغندا.