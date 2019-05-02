شكرا لقرائتكم تعرف على موعد إقامة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالإتفاق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، على إقامة مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك مطلع الموسم الكروى الجديد.

وينوى اتحاد الكرة إقامة مباريات كأس مصر عقب بطولة أمم افريقيا التى تقام فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، على أن يقام السوبر بين الأهلى والزمالك مطلع الموسم الجديد.

Advertisements

يذكر أن اتحاد الكرة لم يحدد حتى الأن موعد انتهاء مسابقة الدورى انتظارا لموقف الزمالك فى الكونفدرالية الافريقية، حيث يلتقى النجم الساحلى الأحد المقبل فى إياب قبل النهائى.