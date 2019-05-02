شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: عودة الحاوى مكسب كبير.. وكل المباريات بنفس الأهمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد مدير الكرة فى النداى الأهلى سيد عبد الحفيظ على أهمية مباراة النجوم، المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز والمحدد لها الثامنة والربع مساء على استاد بتروسبورت.

وأكد مدير الكرة أن الأهلى يتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم والأبرز فى مشوار المسابقة المحلية؛ حتى نتخطاها، ونبدأ التركيز فى المباراة التالية بنفس المنطق، ومباراة طلائع الجيش أمس بنفس السيناريو، حيث تحدثنا مع اللاعبين فى هذا الشأن، وأكدنا لهم أنها أهم مباراة فى الموسم وبالفعل نجحنا فى تحقيق الهدف المطلوب منها، وسنتعامل بنفس السيناريو عند الإعداد لمواجهة النجوم وبعد تخطيها سنبدأ التفكير فى المباراة التالية.

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وكشف عبد الحفيظ عن حالة الارتياح لدى الجهاز الفنى بعد عودة وليد سليمان، الذى شارك فى جزء من مباراة طلائع الجيش أمس، عقب تعافيه من الإصابة فى ركبته، مؤكدًا أن عودة اللاعب مكسب كبير، ويعد إضافة قوية لمجموعة اللاعبين المميزين الذين نثق فى قدراتهم بشدة لتحقيق أهدافنا هذا الموسم.

وكان الأهلى قد فاز على الجيش أمس 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ31 من منافسات الدورى الممتاز.