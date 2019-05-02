شكرا لقرائتكم اخبار الاهلى اليوم 2-5-2019 .. عن الاطمئنان على جيرالدو.. وعاشور ينتظم فى المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الاهلى اليوم عن متابعة حال الأنجولى جيرالد ودا كوستا لاعب الفريق الذى تعرض لإصابة فى الرأس أمس فى نهاية الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش، التى حسمها الأهلى بهدفين مقابل هدف وحيد.

اخبار الاهلى اليوم عن تحسن حالة جيرالدو



اخبار الاهلى اليوم عن تحسن حالة جيرالدو وتأكيد الجهاز الطبى أن حالة اللاعب لا تستدعى إجراءه أية أشعة على المخ بعد تعرضه لكدمة قوية أصابته بدوار قوى، وأنه سيتم إخضاعه لفحص طبى اليوم، للتأكد من تعافيه تماما من أية آلام فى الرأس.

اخبار الاهلى اليوم حول عودة عاشور





اخبار الاهلى اليوم عن تعافى حسام عاشور من الإصابة العضلية التى أبعدته عن الفريق الفترة الماضية، ومن المقرر انتظامه فى مران الفريق اليوم الخميس، بعد تنفيذه تدريبات خفيفة بالكرة، فى إطار البرنامج الذى يخضع له لتجهيزه للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعي.

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اخبار الاهلى اليوم.. تدريبات استشفائية للمشاركين أمام الجيش



اخبار الاهلى اليوم عن خوض اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة طلائع الجيش برنامج استشفائى على هامش مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة تحت قيادة اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى، على أن يخوض باقى اللاعبين تدريباته الفنية والبدنية تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتي، استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها الثامنة والربع مساء الأحد القادم على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

اخبار الاهلى اليوم عن غياب ياسر إبراهيم عن مواجهة النجوم



اخبار الاهلى اليوم حيث يفقد النادى الأهلى خدمات مدافعه ياسر إبراهيم أمام النجوم الأحد المقبل، بسبب حصوله على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش فى الدورى، واستقر الأورجويانى مارتن لاسارتى على الدفع برامى ربيعة لاعب الفريق، لقيادة الدفاع الأحمر فى مواجهة النجوم،بديلا لياسر إبراهيم الموقوف.