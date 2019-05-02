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شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يترقبون المكافأت قبل رحلة تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يترقب لاعبو الزمالك، خلال الساعات المقبلة إمكانية صرف المكافآت المتأخرة لهم خلال الساعات المقبلة من عدمه بعد حصولهم علي الراتب الشهري، حيث سيخوض الفريق عصر اليوم علي ملعبه المران الأخير قبل رحلة سوسة.
وتسلم لاعبو الزمالك، الراتب الشهري الخاص بهم بصورة فورية من خزينة النادي، قبل خوض المران الأخير اليوم الخميس، استعدادا للسفر غدا إلي تونس في الحادية عشر صباحا على متن طائرة خاصة لخوض مواجهة النجم الساحلي التونسي.
وسيلتقي الزمالك يوم الأحد المقبل، علي الملعب الأولمبي بسوسة، مع النجم الساحلي في لقاء العودة بدور نصف النهائي بالكونفدرالية وكان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله كهربا.
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