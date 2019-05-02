شكرا لقرائتكم ماذا قال أجيرى عن انضمام عصام الحضرى للمنتخب فى أمم افريقيا؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، رفضه لفكرة ضم عصام الحضرى حارس مرمى النجوم، لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر. Advertisements وقال أجيرى لمعاونيه إن الحضرى لا يشارك مع فريقه كما أن المنتخب يملك وفرة من الحراس الجيدين، بجانب المرحلة السنية التي وصل لها الحضرى. واتفق جهاز المنتخب على ضم محمد الشناوي حارس الاهلي وأحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك، ومحمد عواد حارس الوحدة السعودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال أجيرى عن انضمام عصام الحضرى للمنتخب فى أمم افريقيا؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.