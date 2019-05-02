سعر تذكرة المنتخب تزيد من الضجة للشعب المصري

عبر عدد كبير من نجوم الفن على ثمن تذكرة الدرجة الثالثة، التي أعلن عنها محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، حيث وضع أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر بإستاد القاهرة ستتراوح بين 150 لـ 200 جنيه، مشيرًا إلى أن المشجع سيجد خدمة تناسب سعر التذكرة.

ورأى الكثير من نجوم الفن أن أسعار التذاكر لا تتناسب مع دخول المواطنين وأنها باهظة السعر، ونعرض لكم بعض تعليقات نجوم الفن على أسعار التذاكر .

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و قال الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” ، “إيه الكلام الفارغ ده؟ ، من الذي يضع الأسعار دي؟، وبالتحديد الدرجة الثالثة، إحنا ولا الكاف” .

ونشرت اللجنة المنظمة للبطولة أسعار التذاكر، وفيما يخص تذاكر مباريات مصر، حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و600 جنيه للدرجة الأولى و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.