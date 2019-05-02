الزمالك استعاد أوباما قبل مواجهة النجم الساحلى فى موقعة سوسة

يوسف أوباما مهاجم الزمالك أتم علاجه من الإصابة في العضلة الأمامية أمام النجم الساحلي في لقاء الذهاب الذي جمعت الفريقان الذي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف على إستاد برج العرب في دور نصف النهائي بالكونفدرالية الأفريقية .

وذكر مصدر بالزمالك أن أوباما قد عاد للمشاركة في تدريبات الفريق امس الأربعاء بعد تأهيله ، وذلك استعدادا للتواجد مع الفريق في مواجهة النجم الساحلي المقبلة بتونس، على الملعب الأولمبي بسوسة، التي ستلعب يوم الأحد المقبل، في إياب نصف النهائي الأفريقي .

أوباما سيخضع للكشف طبي اليوم قبل التدريبات استعداد لمشاركته في المران الجماعي لتجهيزه بأفضل الطرق للتواجد في مواجهة حسم بطاقة التأهل لنهائي الكونفدرالية التي يسعى إليه الفريق الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة .