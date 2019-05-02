الأهلي يكشف لمصراوي.. موقفه من المفاوضات مع كودجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، أن النادي لم يدخل في مفاوضات مع لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، لافتًا إلى ان ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة مجرد اجتهادات صحفية.
وخلال تصريحات خاصة لـ"يلا كورة " قال توفيق: " ليس لدينا خطة لرحيل أي لاعب أجنبي مع نهاية الموسم الحالي، مستمرون معنا ونثق بشكل كبير في قدراتهم".
وأضاف :" الرباعي الأجنبي (معلول وأزارو وجيرالدو وأجايي) مستمرون معنا في النادي خلال الموسم المقبل، وأي كلام عن رحيل أحدهم غير حقيقي ولا أساس له من الصحة".
وواصل :" أجانب الأهلي يؤدون بشكل مميز جدا مع الفريق ولا نفكر في الإستغناء عن أحدهم بل نحتاج إلي جهد كل لاعب فيهم".
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