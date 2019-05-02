الزمالك يحفز لاعبيه قبل موقعة النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف راتب شهر من مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل توجه بعثة فريق الكرة إلى تونس غدًا الجمعة استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة النجم الساحلي، الأحد المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.
وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن هذه الخطوة تأتي لتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة النجم في اللقاء الذي سيقام على ملعب "سوسة".
وكان فريق الزمالك استطاع في لقاء الذهاب أن يحقق فوزًا على النجم بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية مساء الأحد الماضي.
وفي سياق متصل، قرر رئيس الزمالك رفع العقوبة المادية والتي سبق ووقعها على ثنائي الفريق (....)، (....) بعد واقعة الاعتداء على مصور صحفي بعد لقاء بيراميدز بالدوري.
تم حجب اسم حارس ومدافع الزمالك بناءً على قرار من نقابة الصحفيين .
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