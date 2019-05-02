تقرير رقمي.. معلول يعيد سيناريو الصفاقسي ويتفوق على رباعي هجوم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قاد اللاعب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول بالنادي الأهلي فريقه للفوز على طلائع الجيش بهدفين لهدف في بطولة الدوري المصري.

وحل الأهلي ضيفًا على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري.

تقدم المغربي وليد أزارو بالهدف الأول في الدقيقة 46 من عمر المباراة، ثم تعادل إسلام جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

وأهدر علي معلول ركلة جزاء للفريق الأحمر في الدقيقة 65، قبل أن ينقذ الأهلي من السقوط في فخ التعادل بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89 ليعود بالأهلي إلى صدراة جدول الدوري برصيد 46 نقطة متساويًا مع بيراميدز الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

ليست المرة الأولى التي ينقذ فيها معلول الأهلي من التعادل أو الخسارة، وعلى الرغم من أن إجمالي أهداف الدولي التونسي هذا الموسم في بطولة الدوري لم تتعد الـ6 أهداف إلا انه نجح في حسم بعض المباريات مثل لقاء الأهلي وسموحة (1-0)، وادي دجلة (2-1)، المصري (1-0)، بجانب مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

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معلول انضم إلى صفوف الأهلي مطلع موسم 2015 - 2016، قادمًا من الصفاقسي التونسي ليصبح أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأحمر.

قبل قدوم التونسي إلى صفوف الأهلي كان يتربع على عرش هدافي الدوري التونسي مع فريقه السابق الصفاقسي.

معلول حاليًا هو هداف النادي الأهلي برصيد 6 أهداف، وبالنظر إلى أرقام التونسي مقارنة بالرباعي الهجومي للأهلي (مروان محسن- وليد أزارو- صلاح محسن- جونيور أجايي) نجد أن معلول يتفوق.

شارك معلول هذا الموسم في 20 مباراة ببطولة الدوري بمعدل دقائق 1719 متفوقًا على وليد أزارو (1300 دقيقة)، مروان محسن (641 دقيقة)، أجايي (940 دقيقة)، صلاح محسن (219 دقيقة).

معلول سجل 6 أهداف، متفوقًا على الرباعي الهجومي بقيادة مروان محسن صاحب الـ5 أهداف، يليه أجايي وأزارو (4 اهداف)، بينما اكتفى صلاح محسن بهدفين نظرًا لقلة مشاركته بشكل متواصل مع الفريق.