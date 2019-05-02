أمير توفيق: بريزنتيشن خاطبتنا لتحديد مكان المعسكر الخارجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، إن شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للنادي، خاطبت إدارة القلعة الحمراء من أجل تحديد مكان المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، أن إدارة النادي لم تستقر على المكان الذي سيقام عليه المعسكر.

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وكشف "توفيق" أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي لم يناقش مدة المعسكر بسبب الانشغال بمباريات الدوري.

وكان الأهلي استطاع أن يفوز أمس الأربعاء على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب "المكس" بالاسكندرية ضمن الجولة الـ31 من مسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي والذي خاض 28 مباراة في المسابقة المحلية يتقاسم صدارة الدوري مع فريق بيراميدز حيث يمتلك كل فريق 64 نقطة.