تقرير.. هداف +30.. أحمد علي يقترب من رقم حسام حسن.. و4 أهداف تمنحه القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل أحمد علي مهاجم المقاولون العرب مسلسل أهدافه مع فريق الذئاب بعدما سجل في مرمى فريق الداخلية، في مباراة انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي (2-2) ضمن الأسبوع الـ31.

مهاجم الذئاب وصل لهدفه الـ17 ليتربع على صدارة الهدافين في مسابقة الدوري ليصبح على بعد ثلاثة أهداف من خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري وأربعة أهداف عن محمود علاء مدافع فريق الزمالك.

صاحب الـ32 عامًا والذي سبق له اللعب في صفوف فريقي الزمالك والإسماعيلي قد يدخل التاريخ مع المقاولون بعد نهاية الموسم كونه تجاوز حاجز الـ30 عامًا ونجاحه في الحصول على لقب الهداف.

ولم يسبق أن حقق أي لاعب تجاوز حاجز الـ30 عامًا لقب الهداف سوى ثلاثة لاعبين خلال الألفية الجديدة، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- حسام حسن

في موسم (2001 - 2002) استطاع حسام حسن مهاجم الزمالك وقتها أن يحسم لقب هداف مسابقة الدوري بتسجيله 18 هدف مع الأبيض.

صاحب الـ34 عامًا نجح في الحصول على لقب الهداف للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق وأن حقق تلك الجائزة في موسم (1998 -1999) مع الأهلي بتسجيله 15 هدف.

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- علاء إبراهيم

بعد ستة مواسم عاد علاء إبراهيم لاعب بتروجيت لكي يحقق ما فعله حسام حسن مع الزمالك من خلال حصوله على لقب هداف الدوري المصري رغم تجاوزه عامه الـ30.

علاء إبراهيم والذي سبق له اللعب في صفوف فريق الأهلي استطاع أن يحقق لقب هداف الدوري المصري مع فريق بتروجيت في موسم (2007 -2008) بتسجيله 15 هدف بقميص الفريق البترولي.

- حسام باولو

كتب حسام سلامة "باولو" لاعب الداخلية الحالي التاريخ عندما حقق لقب الهداف في موسمين متتاليين ومع فريقين مختلفين وهما فريقه الحالي الداخلية وسموحة.

موسم (2014 -2015) شهد تتوبج باولو بلقب الهداف مع فريقه الداخلية بعدما سجل 20 هدفًا وهو في سن الـ31 عامًا.

وعاد نفس اللاعب في الموسم التالي ليحقق لقب الهداف مجددًا بتسجيله 17 هدف مع سموحة ليتفوق على مروان محسن مهاجم الإسماعيلي وقتها ولاعب الأهلي الحالي بفارق ثلاثة أهداف.