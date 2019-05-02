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لا تقارنوه باللاعب رقم 7.. ماذا قالوا عن "السير" ميسي بعد تألقه أمام ليفربول في ليلة الأبطال؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قاد اللاعب الأرجنتيني ليونيل نجم الإسباني فريقه لتحقيق الفوز على منافسه الإنجليزي بثلاثية دون رد خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي .

ثلاثية الفريق الكتالوني افتتحها اللاعب الأورجوياني لويس سواريز في الدقيقة 26، ثم ثنائية للأرجنيتني ليونيل ميسي في الدقائق 75، 82 من عمر المباراة.

كان ليونيل ميسي هو رجل اللحظة - كعادته- في فوز برشلونة، الأرجنتيني سجل هدفًا من ركلة ثابتة على بعد 35 ياردة من المرمى، حيث أرسل قذيفة صاروخية بيسراه إلى أقصى الزاوية اليمنى العليا للحارس البرازيلي أليسون.

ويستعرض يلاكورة خلال الآتي أبرز التعليقات بشأن ميسي عقب المباراة:

يورجن كلوب

وفي تصريحات عقب المباراة قال كلوب المدير الفني لليفربول: "يا إلهي، ماذا أقول؟ لقد رفع الكرة إلى أعلى مرتين ثم نزلت لتذهب إلى الزاوية المستحيلة التي أراد إرسال الكرة إليها".

آرسين فينجر

آرسين فينجر مدرب آرسنال السابق قال: السير ميسي قال دعوني أنهي الأمر وفعلها".

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بارتوميو

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قال: "في ليلة جديدة لا تنسى، العبقري، شخصية لا تنسى في عالم كرة القدم".

ماركا الإسبانية

صحيفة ماركا: "ميسي كل شيئ، قائد، ساحر، زعيم وهداف".

ماريو بالوتيلي

بالوتيلي لاعب مارسيليا: من أجل مصلحة كرة القدم، يرجى عدم مقارنة ميسي باللاع رقم 7 في يوفنتوس (في إشارة إلى ).

فان دايك

فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول المخضرم قال عقب المباراة: "لايوجد شك حول ميسي، أنا سعيد جدًا أنني لست لاعبًا في حتى لا أواجهه في كل موسم".

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