إصابة رامزي تجبره على وداع أرسنال مبكرا

رسمت الإصابة، خط النهاية لمسيرة الويلزي آرون رامزي مع فريقه أرسنال الإنجليزي في ما تبقى من الموسم الحالي، وذلك قبل انتقاله المقرر إلى يوفنتوس الإيطالي الموسم المقبل.

ولم يتدرب رامزي اليوم مع المدفعجية، الذي يستعد لخوض مباراة فالنسيا، غدا الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وأصيب رامزي البالغ 28 عاما في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر هذا الشهر خلال خوضه مباراة فريقه ضد نابولي الإيطالي في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم، وخرج من الملعب بعد نحو نصف ساعة من انطلاق المباراة التي فاز بها فريقه بهدف نظيف.

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وأكد المدرب الإسباني أوناي إيمري أن اللاعب لن يرتدي ألوان أرسنال مجددا هذا الموسم، حتى في حال بلوغ الفريق المباراة النهائية للمسابقة القارية، والمقررة في 29 مايو المقبل في باكو.

ويتوقع أن يؤثر غياب رامزي الذي سينتقل إلى يوفنتوس مع انقضاء عقده نهاية الموسم الحالي، سلبا على سعي أرسنال لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، أكان من خلال إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو التتويج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتل أرسنال حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطتين عن تشلسي الرابع، مع تبقي مرحلتين فقط على نهاية الموسم.