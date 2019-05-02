هل ظلم ميسي رفاق صلاح؟

انتقدت جماهير نادي ليفربول بشدة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، بعد خسارة “الريدز” أمام البارسا أمس، بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واتهمت جماهير ليفربول، التي لم تتقبل خسارة فريقها بهذه النتيجة الكبيرة، ميسي بالخداع والتحايل على الحكم للحصول على ضربة الخطأ، التي أسفرت عن الهدف الثالث لبرشلونة.

وتداول مشجعو “الريدز” في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لقطة للساحر الأرجنتيني وهو يصطدم بلاعب خط وسط ليفربول فابينيو، قبل أن يوجه له ضربة على مستوى الوجه، ليسقط ميسي على الأرض بينما شد فابينيو خده للتخفيف من ألم الضربة التي تلقاها.

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وبعد هذا الاحتكاك، احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة لصالح برشلونة، انبرى لها ميسي ليسجل منها الهدف الثالث.

والمثير أن حكم الفيديو لم يتدخل لتصحيح قرار الحكم، الذي تراه فئة من جماهير ليفربول غير صحيح ومجحف في حق فريقها، وتعتقد أن الخطأ ضد ميسي وليس لمصلحته.

من جهة أخرى، اعتبرت جماهير البارسا، قرار الحكم صحيحا ولا تشوبه شائبة، كون فابينيو اعترض عن قصد طريق ميسي، وحتى أن لاعبي ليفربول لم يحتجوا بشدة على هذا القرار.