بالفيديو..ميسي يفسر حركته المثيرة للجماهير

فسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الحركة التي قام بها بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه برشلونة في شباك ليفربول خلال مباراة الفريقين أمس، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وصرح ميسي عقب المباراة أنه طلب من جمهور فريقه أن لا يعاتب لاعبين يبذلون مجهودا كبيرا فوق أرضية الملعب، في إشارة إلى دفاعه عن زميله في الفريق فيليب كوتينيو، الذي تعرض لصافرات استهجان في أكثر من مناسبة، بسبب تدني مستواه مع الفريق الكتالوني.
وتابع البرغوث: “يجب أن نكون متحدين، وليس من المقبول أن تكون هناك صافرات استهجان بحق أحد اللاعبين، بالرغم من كل ما يمكن أن يحدث، يجب أن نكون متحدين في مثل هذه اللحظات، ويجب أن نحظى بكل الدعم فيما تبقى من الموسم”.
وفرض ميسي نفسه نجما لمباراة برشلونة وليفربول، بتسجيله هدفين ساهم بهما في فوز فريقه بثلاثية نظيفة.
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