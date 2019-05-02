احتفلت الصحافة الرياضية الإسبانية، وخاصة الكاتالونية، اليوم الخميس، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما قاد فريقه برشلونة لاكتساح منافسه ليفربول 3-0، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.
نشرت صحيفة آس على غلافها صورة لميسي الذي سجل هدفين، بينما يحمله زميله في الفريق لويس سواريز الذي أحرز أول أهداف اللقاء، وكتبت: “ليونيل ميسي بابا كرة القدم”.
كما ذكرت جزءاً من التصريحات التي أدلى بها ميسي عقب المباراة وقال فيها: “نحن سعداء ولكن الأمر لم يحسم بعد، سوف نذهب لملعب صعب للغاية”.
وبصورة لميسي وسواريز أيضاً اختارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية أن تفتتح عددها الصادر اليوم ومعها عنوان “خطوة عملاقة”.
وفي عناوين فرعية كتبت: “البرسا عانى ولكنه حقق نتيجة مثالية تقربه من حسم التأهل للنهائي في أنفيلد”.
وكتبت أيضاً: “سواريز افتتح التهديف.. وميسي الأسطوري سجل ثنائية، ومن ضربة حرة مباشرة بارعة أحرز الهدف 600 في مسيرته”.
من ناحيتها عنونت صحيفة سبورت الكاتالونية عددها بكلمة “جنون”، وكتبت في عنوان فرعي، “البرسا يضع قدماً في نهائي التشامبيونز بعد اكتساح ليفربول في مباراة هائلة أخرى لميسي”.
أما صحيفة ماركا المدريدية فاكتفت بعنوان في أعلى الغلاف كتبت فيه: “ميسي يحطم ليفربول الضخم”، مع صورة لميسي وعنوان فرعي ذكرت فيه: “برشلونة يقترب من نهائي التشامبيونز، لكنه يواجه جحيم أنفيلد”.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي ولقب جديد من الصحافة الأسبانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.