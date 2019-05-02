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أحمد حسام يخوض تدريبات علاجية في مران يد الأهلي

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يؤدي أحمد حسام، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي تدريبات علاجية، اليوم الخميس، على هامش مران الفريق الذي يقام على صالة الأمير

عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وكشف الدكتور محمود الرفاعي طبيب الفريق عن معاناة اللاعب من الإصابة بجزع من

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الدرجة الثانية في الرباط الخارجي للركبة، تعرض له خلال الأيام الماضية.

ويسعى الجهاز الفني والطبي إلى تجهيز اللاعبين بشكل مناسب؛ من أجل تقديم عروض قوية خلال المباريات القادمة في كأس مصر بطولة السوبر.

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