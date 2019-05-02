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طبيب يد الأهلي يوضح حالة أحمد عبدالرحمن

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قال الدكتور محمود الرفاعي، طبيب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن أحمد عبدالرحمن لاعب الفريق سينضم إلى التدريبات الجماعية اليوم الخميس؛ استعدادًا

لمواجهة فريق أصحاب الجياد في بطولة كأس مصر.

وأشار إلى أن حالة اللاعب تحسنت بشكل كبير بعد

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أن تعرضه للإصابة بجزع خفيف في الرباط الخارجي للركبة.

وتأتي مشاركة عبدالرحمن في التدريبات الجماعية بعد غيابه خلال الفترة الماضية، وخضوعه لبرنامج علاج طبيعي مكثف لتجهيزه للمباريات القادمة في كأس مصر وبطولة السوبر.

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