8 منتخبات تحجز بطاقة التأهل لربع نهائي محاكاة بطولة إفريقيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تأهل 8 منتخبات لدور الـ8 بنموذج محاكاة بطولة أفريقيا عقب انتهاء منافسات دور الـ16، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 27 ابريل حتي 4 مايو 2019، على ملاعب مركز شباب الجزيرة، بمشاركة 23 جالية افريقية تمثل 23 منتخبا أفريقيا من الدول المتأهلة لبطولة الأمم الافريقية 2019.
تأهل منتخب مصر بفوزه على منتخب ناميبيا بنتيجة 4/0، وتأهل منتخب غينيا بفوزه على منتخب السنغال بنتيجة 3/1، كما تأهل منتخب جنوب افريقيا عقب تغلبه على منتخب بروندي بنتيجة 3/1، وتأهل منتخب مالي عقب تغلبه على منتخب الكاميرون بنتيجة 5/2، بينما تأهل منتخب نيجيريا عقب تغلبه على
وبذلك يلتقى منتخب مصر مع منتخب جنوب إفريقيا، كما يلتقي منتخب مالي مع منتخب غينيا، فيما يلتقي منتخب نيجيريا مع منتخب كينيا، ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع منتخب غانا.
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