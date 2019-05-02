8 منتخبات تحجز بطاقة التأهل لربع نهائي محاكاة بطولة إفريقيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تأهل 8 منتخبات لدور الـ8 بنموذج محاكاة بطولة أفريقيا عقب انتهاء منافسات دور الـ16، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 27 ابريل حتي 4 مايو 2019، على ملاعب مركز شباب الجزيرة، بمشاركة 23 جالية افريقية تمثل 23 منتخبا أفريقيا من الدول المتأهلة لبطولة الأمم الافريقية 2019.

تأهل منتخب مصر بفوزه على منتخب ناميبيا بنتيجة 4/0، وتأهل منتخب غينيا بفوزه على منتخب السنغال بنتيجة 3/1، كما تأهل منتخب جنوب افريقيا عقب تغلبه على منتخب بروندي بنتيجة 3/1، وتأهل منتخب مالي عقب تغلبه على منتخب الكاميرون بنتيجة 5/2، بينما تأهل منتخب نيجيريا عقب تغلبه على

منتخب تنزانيا بنتيجة 3/0، وتأهل منتخب كوت ديفوار عقب تغلبه على منتخب أوغندا بنتيجة 4/1، فيما تأهل منتخب كينيا عقب فوزه على منتخب الكونغو بنتيجة 3/2، وتأهل منتخب غانا عقب تغلبه على منتخب موريتانيا بنتيجة 4/1.

وبذلك يلتقى منتخب مصر مع منتخب جنوب إفريقيا، كما يلتقي منتخب مالي مع منتخب غينيا، فيما يلتقي منتخب نيجيريا مع منتخب كينيا، ويلتقي منتخب كوت ديفوار مع منتخب غانا.