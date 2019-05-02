باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم أياكس الهولندي

ذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع أحد لاعبي أياكس أمستردام الهولندي هدفًا له، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن باريس سان جيرمان يتابع اللاعب دوني فان دي بيك، للتعاقد معه، في ظل إهتمام أكثر من نادي أوروبي باللاعب الشاب.

ولفت لاعبي أياكس الأنظار في الفترة الأخيرة، خاصة مع تألقهم في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتمكنوا من الفوز في ذهاب مباراة نصف نهائي البطولة على توتنهام بهدف دون رد سجله دي بيك.