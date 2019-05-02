غدا.. سانت بطر سبرج تستضيف نجوم سلاح الشيش فى كأس العالم

تنطلق غدا الجمعه منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والتى تستضيفها مدينة سانت بطر سبرج الروسية بمشاركة 230 من نجوم اللعبة العالميين. ويتنافس الابطال فى مدينة سانت بطر سبرج المعروفة سابقا باسم لنينجراد وهى المدينة التى أنشأها الامبراطور الروسي بطرس عام 1703 وظلت عاصمة للامبراطورية الروسية على مدار اكثر من قرنين وهى واحدة من اكبر المراكز الثقافية فى اوربا . وتشهد البطولة مشاركة الثلاثى المصرى علاء ابو القاسم ومحمد حمزة ويوسف سناء بجانب تواجد عربى لكل من الكويت اللاعب ياسر محمد المصنف 150 عالميا والتونسي محمد سمندى المصنف رقم 64 عالميا . وتبدأ غدا الجمعه مرحلة المجموعات ويليها السبت الافتتاح الرسمى للبطولة وختام منافسات الفردى بينما تقام منافسات الفرق يوم الاحد المقبل وتختتم بعدها فعاليات البطولة . ويتصارع على لقب الفردى من نجوم سلاح الشيش العالميين كل من المصنف الاول الايطالى السيو فوكانى ومواطنيه المصنف رابعا دانييلى جاروزو والمصنف خامسا جورجيو افولا والمصنف ثامنا اندريه كاسارا و المصنف ثانيا الانجليزى ريشارد كروس و المصنف ثالثا الامريكى رييس امبودين و مواطنيه السادس جريك منهاردت والعاشر ألكسندر ماسيلاس و المصنف سابعا لاعب هونج كونج كا لونج والإسباني كارلوس لافادور والفرنسيون اروان و انزو وماكسيم وجيرمى .

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